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قائد البحرية الإيرانية: زمن الوجود الأميركي في الخليج انتهى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي مخاطباً دول الخليج العربية قائلاً اليوم: انتهى زمن الوجود الأميركي في الخليج وعلى الأميركيين مغادرة المنطقة.



وأوضح خانزادي أن إرسال حاملة الطائرات الأميركية هو لتضخيم شبح الحرب.


وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى حشمت الله فلاحت بيشه قد أكد في وقت سابق اليوم أن "الأميركيين يعلمون أنهم لايمتلكون إمكانية الحرب مع ايران".


وقال فلاحت بيشه على هامش جلسة لمجلس الشورى الإٍيراني إنه "لن تحصل حرب لأن استراتيجية أميركا ليست الحرب"، وأوضح أن "ما يسعون لتحقيقه هو حرب نفسية ويحاولون فرضها إلى جانب العقوبات الضغوط الاقتصادية".




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