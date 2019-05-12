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اضاءة فانوس رمضان في شفاعمرو بحضور الألاف



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بمبادرة من بلدية شفاعمرو ورئيسها عرسان ياسين وبحضور شخصيات دينية من كافة الطوائف وتميز حضور الكاهن الاكبر لمدينة عكا وشخصيات عديدة , تم اضاءة فانوس شهر رمضان الكريم باحتفال مميز.


 كما حضر الاحتفال والذي اداره الفنان سعيد سلامة نواب الرئيس فرج خنيفس وجميل سواعد واعضاء البلدية زهير كركبي ومحمد سواعد وزياد الحاج ونزار يوسف وعامر ارملي والالاف من اهالي شفاعمرو .

القيت خلال الاحتفال كلمات من ممثلي الطوائف وشكر رئيس البلدية كل من ساهم في انجاح هذه الاحتفال الكبير.




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