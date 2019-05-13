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اخلاء المسجد الأقصى من المصلين لليوم الثاني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت مصادر فلسطينية أن قوات من الشرطة الاسرائيلية أخلت المسجد الأقصى المبارك من المعتكفين، مساء الاحد،  لليوم الثاني على التوالي  فيما اعتقلت فتية من منطقة باب العمود بمدينة القدس.


وأفاد شهود عيان أن القوات الخاصة والضباط اقتحموا المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، وقاموا بإخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى.

وأضاف الشهود أن القوات تمركزت بعد انتهاء صلاة التراويح  في ساحة باب المغاربة، ثم تقدمت باتجاه الساحة المقابلة للمسجد القبلي، وهددت باعتقال المتواجدين في حال عدم خروجهم من الأقصى.
اخلاء المسجد الأقصى من المصلين لليوم الثاني




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