مانشستر, سيتي, يحبط, ليفربول, ويتوج, بطلا, للبريميرليج,

احتفظ مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه مساء الأحد على مضيفه برايتون 4-1، ضمن الجولة الأخيرة، التي أقيمت جميع مبارياتها في توقيت موحد.

وتقدم برايتون أولا عبر جلين موراي في الدقيقة (27)، قبل أن يسجل مانشستر سيتي رباعية عن طريق سيرجيو أجويرو (28) وإيميريك لابورت (38) ورياض محرز (63) وإلكاي جوندوجان (72).ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 98 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام ليفربول الذي تغلب في التوقيت ذاته على ضيفه وولفرهامبتون 2-0.