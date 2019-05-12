جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: شرطة إسرائيل تواصل أنشطتها دون هوادة لمكفاحة العنف في المجتمع العربي عمومًا، وللحد من ظاهرة استخدام الأسلحة غير القانونية لحل النزاعات والنشاط الإجرامي بشكل خاص، وتعمل باستمرار على ضبط وجمع الأسلحة غير القانونية على جميع أنواعها وإحالة جميع المجرمين الى العدالة.





ضبط صباح أمس أفراد الشرطة على بندقية من طراز "كارلو" بدائية الصنع في بلدة إكسال.التحقيق ما زال مستمراً.