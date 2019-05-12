اعتقال, شاب, من, طوبا, بشبهة, تسميم, 8, نسور, في, هضبة, الجولان,

اعتقلت قوات من حرس الحدود اليوم الاحد شاب يبلغ من العمر 30 عاما بشبهة تسميم ٨ نسور في هضبة الجولان الاسبوع الماضي والتسبب بموتها .

وجاء في بيان صادر عن الشرطة انه بعد تحقيقات مكثفه تم اعتقال الشاب والتحقيق مستمر ، كما وأكدت الشرطة انها تنظر ببالغ الخطورة الى مثل هذه الحالات وتدعو المواطنين بالرفق بالحيوانات والطيور.





سيتم تقديم المشتبه للمحكمة لتمديد اعتقاله على ذمة التحقيق.