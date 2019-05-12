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اعتقال شاب من طوبا بشبهة تسميم 8 نسور في هضبة الجولان



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت قوات من حرس الحدود اليوم الاحد شاب يبلغ من العمر 30 عاما بشبهة تسميم ٨ نسور في هضبة الجولان الاسبوع الماضي والتسبب بموتها .

وجاء في بيان صادر عن الشرطة انه بعد تحقيقات مكثفه تم اعتقال الشاب والتحقيق مستمر ، كما وأكدت الشرطة انها تنظر ببالغ الخطورة الى مثل هذه الحالات وتدعو المواطنين بالرفق بالحيوانات والطيور.


سيتم تقديم المشتبه للمحكمة لتمديد اعتقاله على ذمة التحقيق.

اعتقال شاب من طوبا بشبهة تسميم 8 نسور في هضبة الجولان




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