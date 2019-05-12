شركة, اميسراغاز, تهنأ, بقدوم, رمضان, المبارك, وتقدم, حواسيب, لمدارس, جسرالزرقاء‎,

بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، قام مندوبو شركة اميسراغاز، منهم، عيدان بن اري المدير العام للشركة، والسيد موسى حصادية رئيس مجلس إدارة مكتب البستاني بزيارة مجلس محلي جسرالزرقاء ولقاء رئيس المجلس السيد مراد عماش. هذا وقام رئيس المجلس، السيد مراد عماش باستقبال الوفد وقدم لهم شرحا عن البلد وعن الازدهار العمراني والثقافي الذي تشهده في السنوات الأخيرة، وشكر إدارة شركة اميسراغاز على اللفتة القديرة منهم بالتبرع والدعم.

عيدان بن اري، المدير العام لشركة اميسراغاز أكد على دور الشركة في دعم المجتمع العربي وهذا التبرع هو جزء من ذلك، واعرب عن سعادته الكبيرة في زيارة قرية جسرالزرقاء والتعرف عليها. مديرا المدرسة الإعدادية وابتدائية الشاطئ اعربا عن شكرهما وامتنانهما للشركة وعلى التبرع بالحواسيب للطلاب. هذا وتتقدم شركة اميسراغاز الى المتجمع العربي بالتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك.