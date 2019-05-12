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لوائح اتهام ضد 3 شبان من شرقي القدس بالتخطيط لعملية تفجيرية واغتيال شخصيات مهمة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة لواء القدس اليوم الاحد لوائح اتهام بحق 3 شبان من شرقي القدس بالتخابر مع منظمات ارهابية والتعامل مع عميل اجنبي واثنين منهم بتهمة ضلوعهم بالتخطيط لعملية تفجيرية من قبل حماس .

وبحسب لائحة الاتهام انه عام 2017 كان مشتبهان يقضيان محكومية السجن في سجن نفحا . خططا لتنفيذ عملية اطلاق نار تحت اسم حركة حماس على شاطىء البحر في مدينة تل ابيب , وقام احد المتهمين بالشرح لصديقه انه يجب نقل العمليات من القدس الى اماكن اخرى في اسرائيل .

في شهر شباط عام 2019 بعد ان تم اطلاق سراحهما من السجن التقى المتهين مع شحص من حركة حماس يتواجد في العاصمة التركية اسطنبول , وخلال الجلسات عرض عليهم ممثل حماس ان يقوموا بقتل شخصية مهمة ومعروفة ومن بين الاسماء التي تم طرحها رئيس بلدية القدس السابق نير بركات او الناشط اليميني يهودا غليك والمفتش العام للشرطة روني الشيخ , خلال الحديث قام بتسليمهما مبلغ مالي .

المتهمان تواصلا مع ممثل حماس في اسطنبول من اجل القيام بعملية ارهابية وقاموا بالتواصل مع عميل اجنبي ومتهم اخر , النيابة طلبت تمديد اعتقال المشتبهين حتى انتهاء الاجراءات القانونية .
لوائح اتهام ضد 3 شبان من شرقي القدس بالتخطيط لعملية تفجيرية واغتيال شخصيات مهمة




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