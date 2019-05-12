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شفاعمرو:اعتقال فتى(15 عاماً)يقود سيارة برفقته والده



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل ان الشرطة اعتقلت فتى من شفاعمرو(15عاماً)بعد ان ضبط يقود سيارة بدون رخصة قيادة ووالده يجلس بجانبه .


الشرطة اقتادت الفتى ووالده للتحقيق وسيتم دعوتهم للمحكمة وتم حجز المركبة. الصورة للتوضيح فقط 
شفاعمرو:اعتقال فتى(15 عاماً)يقود سيارة برفقته والده




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