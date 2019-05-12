شفاعمرو:اعتقال, فتى(15, عاماً)يقود, سيارة, برفقته, والده,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل ان الشرطة اعتقلت فتى من شفاعمرو(15عاماً)بعد ان ضبط يقود سيارة بدون رخصة قيادة ووالده يجلس بجانبه .

تابعونــا

مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر 2019-05-23 | 11:29:31 أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3...

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة 2019-05-23 | 11:12:39 سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41 فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04 اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50 ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17 قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25 اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05 أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14 أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...