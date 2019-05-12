الاحتفال, بأول, مناولة, لسبعة, اطفال, في, كنيسة, السيدة, عرابة,

اقيم في كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الكاثوليك عرابة قداسباول قربانة أو المناولة الأولى, ترأسه الاب سعيد الهاشم , اول قربانه او المناولة الاولى هو طقس احتفالي تختص فيه الكنيسة الكاثوليكية بموجبه يتم مناولة ومنح الأطفال سر التناول في سن محدد وهو بعد بلوغ الطفل سن الثامنة. يعتبر هذا الطقس حدث هام في حياة الكاثوليك الدينية حيث يتعتبر القربان المقدس وفقًا للمعتقدات الكاثوليكية ركيزة من شعائر الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

والاطفال هم :ابراهيم غصوب عواد ,نيكول خليل عوادوعصام اسعيد عواد ,غريس الياس عواد ظةملكه شفيق عواد والما جميل عواد.