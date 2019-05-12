تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ام الفحم : د.رائد فتحي يطلق حملة ومن احياها للعام الثاني على التوالي



  |     |   اضافة تعليق



اطلق الشيخ د. رائد فتحي من مدينة ام الفحم، حملة خيريّة لإغاثة أهالي غزّة والمحتاجين فيها بمناسبة شهر رمضان المبارك. 

وأعلن عن حملة " ومن أحياها" للعام الثاني على التوالي بمبادرة الشيخ فتحي وثلّة من الشباب الصالحين.  وقال القائم على الحملة - د. رائد فتحي :" الحملة هي استمرار لحملة قمنا بها العام الماضي بالاشتراك مع الكثير من الشباب المتعطش للعمل والعطاء... وقد شملت اغلب قرى ومدن الداخل الفلسطيني وقد وصل ما جمعته الحملة في العام الماضي اكثر من 1,750,000 شيكل".  وتطرّق لأهداف الحملة قائلا:" أهداف الحملة الإسهام في توفير الدواء والمعدات الطبية اللازمة لمستشفيات غزة التي تعاني من حصار خانق... وتفعيل دور الشباب في قضايا وطنية وانسانية ذات بعد مجتمعي وترفع من تصالح الانسان مع ذاته... بالإضافة الى العمل على تحقيق الحديث الذي يذكر ان المسلمين كالجسد الواحد". 

وتابع:" رسالة الحملة؛ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا..اذا خرجت من بيتك للعمل في الحملة أو أخرجت من جيبك مبلغًا ولو بسيطًا فربما تنقذ نفسًا من الموت وإذا انقذت نفسًا فأنت ممن انقذ الناس جميعًاوغزة صمدت وصبرت وبتستاهل منا اكثر". 
وأسهب:" النجاح بيد الله اولا وآخرًانعم نتوقع نجاحًا باْذن الله لأن الطاقم والكادر المتكامل موجود ولأن غزة ما تزال تحت الحصار والعدوان الأخير خلف المثير من الجرحى والدمار وشهر رمضان وقت للصدقة ومضاعفة الأجر عند الله". 
وأنهى حديثه بالقول:" رسالتي للأهل جميعًا هذا شهر الخير وقد أنعم الله علينا بكلّ خيرفاشكروا نعمة عطائه بالعطاء للفقراء والمعوزين وقديمًا قيل:سوابق المعروف تقي مصارع السوء فأكثروا من الخيرات والمعروف ليدفع الله عنكم وعنا وعن المسلمين الشرّ والبلاء".
يذكر أنّ الحملة هي للأدوية والمستلزمات الطبيّة وشعارها " أطفال غزّة يستحقّون الحياة".
ام الفحم : د.رائد فتحي يطلق حملة ومن احياها للعام الثاني على التوالي




كلمات متعلقة

ام, الفحم, :, د.رائد, فتحي, يطلق, حملة, ومن, احياها, للعام, الثاني, على, التوالي,

تابعونــا

مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر 2019-05-23 | 11:29:31

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3...

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة 2019-05-23 | 11:12:39

سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شوهم ابراهيم سعد مصرع عامل طرعان سقط ارتفاع شاهق الطابق الثالث مفيد مرعي فرز اصوات انتخاب رئيسا لمجلس حرفيش المحلي المرشح البعنة القاء قنبلة بيت الشرطة تحقيق اضرار دون اصابات تذكر اجواء مشحونة مسجد اقصى مبارك محمدو كايد العيساوية القدس حادث طرق شارع 1 ابو غوش شادي عبيد ابو اصابتان حادث طرق على شارع التفافي الناصرة مقابل أبراج الناصرة شرطة اسعاف الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي صورة تحريضية شجار مفرقعات كفر مندا تجدد انتخابات رئاسة مجلس محلي شرطة حجارة طمرة اعتقال مظاهرة شرطة تظاهرة الشرطة اغلاق شارع الرئيسي عبلينشاهدة عيان . اطلاق النار طالبة مدرسة القدس طعن يهود تروي تفاصيل نقابة المحامين تحتفل رأس ألسنة الاعياد المجيدة مدينة ألناصرةمصرع عامل ورشة اشدود اصابة اعلان وفاة طاقم طبي شرطة مستشفى تحقيق احتراق حريق بيت سقف قرميد يركا اطفاء جثة فتاة قاصر عليها علامات عنف منتزه وجدان ابو حميد قرية مسرى سميع وفاة شرطة اسعاف جت جليل حريق بيت اصابة شخصين دخان انبعاث قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com