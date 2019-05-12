ارتفاع, بنحو, 18%, في, تصدير, المعدّات, الطبية, من, إسرائيل, إلى, الصين, خلال, العام, 2018,

يفتتح المعرض الدولي في مجال المعدات الطبية CMEF - China International Medical Equipment Fair هذا الأسبوع في شنغهاي بين التواريخ 14-17. ويشار إلى أنّ المعرض أقيم للمرّة الأولى عام 1979 ومنذ ذلك الوقت يقوم بعرض آخر التجديدات في المجالات الطبية المختلفة. ويعتبر هذا المعرض اليوم الأكبر والأهم في مجال الابتكار الطبي في منطقة اسيا ومنصّة مركزية لتطوير صناعة المعدات الطبية العالمية.

في المعرض الذي أقيم في السنة الماضية، حضر نحو 120,000 زائر من أكثر من 150 دولة، من بينهم مندوبي مؤسّسات طبية ومصانع، موزعين، وكلاء، مراكز أبحاث وتطوير، وكالات ومؤسّسات حكومية، صحافة واعلام، مراكز تدريب وارشاد مثل United imaging, Mindary Sinopharm, Yuwell, Wego وغيرها. وقد عرض أشخاص من 28 دولة مختلفة أكثر من 15,000 منتج. بالإضافة إلى ذلك، نظّم نحو 65 مؤتمر ومنتدى من قبل إدارة المعرض. في المعرض هذا العام ستعرض تكنولوجيا وحلول تلبي كافة الاحتياجات في المجالات الطبية المختلفة، مثل: محاكاة طبية، معدّات IVD، الكترونيكا، بصريات، إسعاف أوّلي، إعادة تأهيل، تمريض، خدمات وغيرها.تنظّم دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة من خلال الملحقيات التجارية في الصين وبالتعاون مع معهد التصدير، هذه السنة أيضًا، جناح إسرائيلي في المعرض، بهدف وضع الصناعة والجهاز الصحي الإسرائيلي في المقدّمة وتعزيز التعاون المشترك مستقبلا.وتشارك في الجناح الإسرائيلي مؤسّسات صحيّة رائدة و-18 شركة. وقامت الملحقيات التجارية لوزارة الاقتصاد والصناعة في الصين بتنسيق اجتماعات عمل للمندوبين الإسرائيليين مع جهات مختلفة رائدة في مجال الخدمات الصحية في الصين ومع موزعين محليين ومديري مستشفيات وغيرهم.وهنالك نحو 1,200 شركة تعمل في مجال الصناعات والمعدات الطبية والأدوية والحوسبة الطبية والخدمات، وتقدم حلولا تكنولوجية لمواجهة تحديات الأجهزة الصحية العالمية. ووفق معطيات وزارة الاقتصاد والصناعة ارتفع تصدير المعدات الطبية من إسرائيل إلى الصين عام 2018 بنحو 18%.وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "إسرائيل معروفة في العالم كرائدة وصاحبة خبرة تكنولوجية طبية واسعة إضافةً إلى كونها مصدرًا للابتكار والبحث والتطوير. في السنوات الأخيرة، نحن نشهد اهتمامًا متزايدًا في قدرات الصناعة الطبية الإسرائيلية وبناءً عليه استثمرنا موارد كبيرة في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين، والتي اعتبرناها هدفا استراتيجيًا بالنسبة للتصدير الإسرائيلي. وزارة الاقتصاد والصناعة ستواصل تطوير هذا القطاع في الأسواق الدولية وتقوية العلاقات الاقتصادية مع الدول الشريكة تجاريًا. أدوات المساعدة المتنوعة التي نمنحها للشركات الإسرائيلية التي تركّز على السوق الصيني، من شأنها وفق تقديري، المساهمة في مواصلة نمو التصدير الإسرائيلي لهذا السوق المركّب والواعد في الوقت نفسه".عينات ليف، الملحقة التجارية في شنغهاي، توضّح: "تحرص الحكومة على تطوير المستشفيات العامة التي يعالج فيها غالبية السكان الصينيين. ويدور الحديث بالأساس، حول شراء معدات طبية وتنجيع الخدمات الطبية للتمكن من معالجة الازدحام في المستشفيات. بالمقابل، تقدّم المستشفيات الخاصة خدمات طبية بمستوى عالٍ وتبحث عن معدات طبية نوعية. النماذج الطبية التي تستخدمها إسرائيل، بالذات في مجال الطوارئ، والطب الجماهيري والطب الديجيتالي تحظى باهتمام واسع في الصين. معرض CMEF هو المعرض الأكبر في الصين للمعدات الطبية ونحن في الجناح الإسرائيلي نحاول ترجمة الفرص التجارية في السوق الصيني للقاءات مع جهات مهنية ومتخذي القرارات في سوق الصحة الصيني". انجيلا رفينوفيتش، مديرة قسم علوم الحياة في معهد التصدير: "معهد التصدير يقود سويا مع دائرة التجارة الخارجية الجناح القومي في معرض CMEF، الأكبر في اسيا في مجالات المعدات الطبية والصحة الديجيتالية ويعتبر منصة ممتازة للفرص التجارية بالنسبة للصناعة الإسرائيلية والتي تتّجه نحو السوق الصيني. عدد الشركات الإسرائيلية التي تعمل في هذه المجالات في إسرائيل هو مرتفع بصورة استثنائية بمقارنة دولية. هذا هو المكان الذي نستطيع فيه مساعدة الشركات من خلال الخدمات المتنوعة المناسبة أيضًا لهذا السوق. نحن سعداء بأنّ الشركات الإسرائيلية تكتشف الصين أكثر فأكثر وترى بها سوقًا مستهدفًا. يمكن لمس ذلك في حجم التصدير إلى الصين الذي يواصل ارتفاعه مع السنوات وكذلك في كمية الشركات التي تعمل في الصين".صورة توضيحية