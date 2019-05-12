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بوفون يرفض الاستسلام أمام عقدته التاريخية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفض الإيطالي جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان، الاستسلام أمام عقدة عدم تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، خلال مسيرته. 

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الأحد، إنَّ بوفون يرفض الاعتزال بعد نهاية الموسم الحالي، مهما كان موقفه من الاستمرار مع سان جيرمان.  ومن المنتظر أن يعقد بوفون جلسة قريبًا مع ممثلي سان جيرمان لتحديد موقفه من تمديد التعاقد، ووضع شروطه فيما يتعلق بالمشاركة في حالة الاستمرار مع الفريق الباريسي، خلال الموسم المقبل. 
كان الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، أكَّد مؤخرًا أنه لا يريد موسم آخر من المداورة بين بوفون، وألفونس أريولا.

وإذا لم يصل بوفون، إلى اتفاق مع سان جيرمان بشأن التجديد، فإنه سيوافق على أحد العروض المقدمة له من قبل الأندية المتأهلة للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
بوفون يرفض الاستسلام أمام عقدته التاريخية




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