بوفون, يرفض, الاستسلام, أمام, عقدته, التاريخية,

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ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، نجم...
لم يفقد ريال مدريد الإسباني الأمل في إتمام صفقة انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس...
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نهائيات كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32...
ما يزال الحديث عن هوية المدير الفني الجديد ليوفنتوس في الموسم المقبل، محل جدل في...
قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، إن المهاجم الفرنسي كليان مبابي، أثار...
تتزايد التقارير الواردة من إيطاليا، عن المدرب الجديد ليوفنتوس، الذي سيخلف...
أبدى قائد فريق أياكس أمستردام الهولندي، ماتيس دي ليخت، رغبته في مواصلة اللعب في...
أعلنت الصحفية الإسبانية سارة كاربونيرو، زوجة الحارس الدولي السابق إيكر كاسياس،...
يتجه مانشستر يونايتد الإنجليزي، للموافقة على بيع حارسه الإسباني ديفيد دي خيا،...
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة نبأ يفيد بتبرع نجم فريق...