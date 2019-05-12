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اصابة رجل بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في اللد



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب رجل يبلغ من العمر 63 عاماً بجراح وصفت بالخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة اللد ظهر اليوم الاحد .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن مصاب بعيارات نارية وصل بسيارة خصوصية الى مستشفى اساف هروفيه وحالته خطيرة .

الشرطة وصلت الى المستشفى بقوات كبيرة وباشرت التحقيق .
اصابة رجل بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في اللد




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