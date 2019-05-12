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اصابة 3 اشخاص في حادث طرق على مفرق طمرة الشمالي



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اسفر حادث طرق ظهر اليوم السبت عن 3 إصابات طفيفه على مفرق طمره الشمالي تم معالجتهم ثم نقلهم للمستشفى لأستكمال العلاج مع نجمة داوود الحمراء فرع طمره.

شاكر إدريس-أدم مديكس.

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.





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