تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لجنة الزكاة في أم الفحم تقدم الدعم لنحو 470 عائلة على مدار العام



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تستقبل لجنة الزكاة في أم الفحم، شهر رمضان المبارك، عبر جمع الزكاة من الأهالي وتوزيعها في أبوابها الشرعية، بالإضافة إلى تواصلها الذي لا ينقطع على مدار العام مع مستحقي الزكاة من العائلات المستورة.  وتأسست لجنة الزكاة في أم الفحم عام 1979، ووضع القائمون عليها نصب أعينهم، النهوض بهذه الفريضة الإسلامية وتحفيز ميسوري الحال على تطهير أموالهم بتزكيتها وإخراج الصدقات.  وساهمت اللجنة على مدار 4 عقود، في سد الكثير من الاحتياجات الضرورية للعديد من العائلات الفحماوية، التي ضاقت عليها الدنيا ولم تكفها مداخيلها لتأمين اللقمة الكريمة لأبنائها، فحملت بصدق هم الفقراء والمساكين ودعمت الطلاب الجامعيين، ووزعت المعونات الغذائية، وكفلت الطلاب المعوزين في المراحل التعليمية، الابتدائية والإعدادية والثانوية، ووزّعت الحواسيب على طلاب حرموا منها، وساهمت بشراء الكتب والقرطاسيات لطلاب من الفئات الاجتماعية الفقيرة، عبر التنسيق والتعاون مع أصحاب المكتبات في المدينة، كما نسّقت مع العديد من محلات الألبسة لكفالة عائلات مستورة عن طريقها، إلى ذلك، هبت لجنة الزكاة لتقديم الدعم للعائلات المتضررة تعرضت منازلها للاحتراق، كما قدّمت الدعم للحالات المرضية الطارئة.  لم تترك لجنة الزكاة بابا من أبواب الخير لدعم الأهالي إلا وطرقته وانخرطت فيه، ما أدى إلى الالتفاف حولها وتعزيز الثقة بها من قبل الميسورين الذي تبرعوا بزكاة أموالهم، وهم يعلمون أنهم يضعونها بأيد أمينة قادرة على توجيه هذه الأموال بحسب الأصول الشرعية.

لجان الخير والصدقات  انبثقت عن لجنة الزكاة في أم الفحم العديد من اللجان ذات الصلة وهي:  حفظ النعمة: وضعت نصب عينيها ألا تترك في البلد محتاجًا وعملت بجدٍّ ونشاط وسهر الليالي، وتمركز عملها في جمع الطعام الفائض من الاعراس وبيوت العزاء والمناسبات ووزعتها على الفقراء والمساكين، وانفتح عملها الى الاثاث وتوزيع الملابس المستعملة التي لا يحتاجها اصحابها لتوزيعها على المحتاجين، واليوم هذه اللجنة تقوم على جمع الطرود الغذائية واللحوم من جميع انحاء المدينة وجاهزون للتواصل مع الاهالي على مدار الساعة.  لجنة التربية والتعليم: لجنة التربية والتعليم هي لجنة انبثقت عن لجنة الزكاة والصدقات ام الفحم، تخصصت في شؤون طلاب العلم من المرحلة الابتدائية حتى الجامعة، وهي تدخل الى جميع المدارس في مدينتنا لفحص نواقص الطلاب وتقوم على رعاية شؤونهم بالتعاون مع المديرين ومستشاري المدارس، لسد حاجات الطلاب من كتب، قرطاسيات، حقائب مدرسية، مصروف شخصي، حواسيب، ملابس وأحذية.  كما تقوم اللجنة، سنويا، بتوزيع المنح على طلاب الجامعات كمنح دراسية.  صدقة النور: هي لجنة منبثقة عن لجنة الزكاة والصدقات- أم الفحم تقوم على جمع أموال الصدقات من الأهالي، ثم تنفقها في ترميم بيوت عائلات مستورة، سد احتياجات، دعم الحالات المرضية وغيرها.  هذا وجمعت لجنة الزكاة والصدقات في أم الفحم في العام الماضي 2018، مبلغًا وقدره مليون و554 ألف (ش)، وذلك وفق الأرقام التي زودنا بها المسؤولون، وقد تم صرفها في الأبواب الشرعية على العائلات المستورة خلال العام الفائت والعيدين، ووزعت نحو 5167 مساعدة مالية بمعدل 470 مساعدة شهريا.
ثقة تتجدد
يقول السيد مصطفى غليون، رئيس لجنة الزكاة بام الفحم” إن اللجنة نجحت عبر سنوات بالتواصل مع جميع قطاعات المجتمع الفحماوي، كما أنها ساهمت بشكل كبير في تعزيز التضامن المجتمعي والتكافل بين الناس.  وحول أهم الاستعدادات والفعاليات التي ستقوم بها اللجنة خلال الشهر الفضيل، أكد غليون أن اللجنة في بدايات الشهر الكريم تبدأ بتوزيع الطرود الغذائية، على العائلات المستورة، للمواد الأساسية على مدار الشهر، بعد نهاية شهر رمضان المبارك، كما ستعمل اللجنة على توزيع دفعتين ماليتين للعائلات المحتاجة، تكون الأولى مع بداية شهر رمضان، على أن تكون الثانية نهاية الشهر وقبيل عيد الفطر المبارك.  وحول تجاوب المواطنين مع لجنة الزكاة، يشير غليون، إلى أن ثقة الأهل باللجنة تزيد من عام إلى عام، وذلك نظرا للبصمات المهمة التي تركتها منذ سنوات في شتى الميادين، وأضاف: “نشعر بحمد الله وفي كل عام بمزيد من الثقة بلجنة الزكاة، تعكسها الجباية المتزايدة لأموال الزكاة والصدقات، وهذا يزيدنا تصميما على مزيد من العمل وطرق البيوت وتبيان قيمة الصدقة والزكاة في حياة الناس ودورها في دفع البلاء عنهم، وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: “لا ينقص مال من صدقة قط”.وتوجه غليون بأجمل التهاني والبريكات للعالم الاسلامي عامة ولأهل مدينة أم الفحم على وجه الخصوص بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة.




كلمات متعلقة

لجنة, الزكاة, في, أم, الفحم, تقدم, الدعم, لنحو, 470, عائلة, على, مدار, العام,

تابعونــا

مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر 2019-05-23 | 11:29:31

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3...

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة 2019-05-23 | 11:12:39

سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تكريم مدير مربي عرابة مدرسة اعدادية البطوف تقاعده احمد نعامنة تكريم اتهام قاصر ابو سنان طعن شرطي حرس حدود فسوطة محطة مركزية نهاريا طعن 3 اشخاص ريشون لتسيون مجهول استنفار الشرطة اصابات متفاوته بالغة شبان طرعان يحلقون شعورهم تضامنا مع صديقهم عدن اتحاد ابناء ام الفحم زلفه ركلات ترجيح ارتقاء للدرجة الاولى ضمان سقوط عامود هاتف على ساحة بيت في بلدة كفر كنا اضرار سيارة دون اصابات تخليص طفل رضيع نسي داخل سيارة خصوصية محمد القيق الصحفي عائلته يجتمع لاول مرة منذ اعتقاله فسوطة احتفال مسيرة عيد الميلاد شجرة ساحة المهد اهالي بيت لحم نصرة تتويج يعقوب شاهين لقب اراب ايدول طفل تعرض للدهس كفر كنا اصابة مستشفى منطقة الرأس سيارة حادث شرطة اسعاف الحاج احمد حبيب رصاصة طائشة الطيبة استخراج متأثرا بجراحه اطلاق نار افتتاح مهرجان ليالي رمضان مشغولات يدوية مدينة سخنين مشاركة واسعة اهالي المدينة اجواء مشحونة مسجد اقصى مبارك حرق اطارات شرطة عرابة تظاهرة نصرة للمسجد الاقصى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com