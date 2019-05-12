الأسيران عويوي والحروب يواصلان إضرابهما لليوم الـ40

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن الأسيران عودة الحروب وحسن العويوي من محافظة الخليل، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم (40) على التوالي رفضاً لاعتقالهما الإداري. ولفتت الهيئة، أن إدارة معتقلات الاحتلال نفذت بحق الأسيران عمليات نقل متكررة رغم ما يواجهانه من أوضاع صحية صعبة بعد مرور (40) يوماً على الإضراب، في محاولة للضغط عليهما وكسر الإضراب، حيث يعانيان من آلآم حادة في الرأس وأوجاع في الخاصرة وغباش في الرؤية وغثيان متواصل وعدم القدرة على السير والحركة. وحذرت الهيئة، من تفاقم الظروف الصحية للأسيرين العويوي والحروب وتدهورها في حال استمرت إدارة السجون الإسرائيلية سياسة إرهاقهم ونقلهم المتكرر بين المعتقلات، وعدم الاكتراث لأحوالهم الصحية الخطيرة والمماطلة في الاستجابة لمطالبهم بوقف الاعتقال الإداري بحقهم. وأوضحت الهيئة، أن الأسير الحروب (32 عاماً) هو من بلدة دير سامت ومعتقل منذ شهر كانون الأول 2018، وهو أب لعشرة أطفال، أما الأسير العويوي (35 عاماً) معتقل منذ 15 يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال.