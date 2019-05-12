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الطيبة:زيادة بنسبة 86 ٪ مقارنة بالعام السابق في عدد المصابين بحوادث الدراجات الكهربائية



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نشرت جمعية أور ياروك احصائية انه في الطيبة تم نقل 13 شخصًا إلى المستشفى في عام 2018 إثر حوادث الدراجات الكهربائية, أي زيادة بنسبة 86٪ مقارنة بعدد الذين تم دخولهم في عام 2017 حيث تم نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى في المدينة.  في الطيرة  تم نقل عشرة أشخاص إلى المستشفى في عام 2018 في أعقاب حوادث الدراجات الكهربائية, أي بزيادة بلغت 67 ٪ مقارنة بعدد الذين تم دخولهم المستشفى في عام 2017 والتي تم خلالها نقل ستة أشخاص إلى المستشفى في المدينة.  في قلنسوة  تم نقل 17 شخصا إلى المستشفى في عام 2018 في أعقاب حوادث الدراجات الكهربائية, أي بزيادة بلغت 21 ٪ مقارنة بعدد الذين تم دخولهم المستشفى في عام 2017 حيث تم خلالها نقل 14 شخصا إلى المستشفى في المدينة. 

تم إدخال 864 شخصًا إلى المستشفيات في عام 2018 بعد تورطهم في حادث دراجة كهربائية, أي ما يقرب من ثلاث مرات يوميًا في المتوسط, وفقًا لتقرير صادر عن معهد ݘيرتنر الذي وصل الى جمعية أور ياروك. ويظهر التقرير صورة كئيبة مفادها أنه في كل عام كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين تم نقلهم الى المستشفيات بسبب حادث دراجة كهربائية.
الطيبة:زيادة بنسبة 86 ٪ مقارنة بالعام السابق في عدد المصابين بحوادث الدراجات الكهربائية




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