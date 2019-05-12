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ماني يتسلح بعادته المفضلة لمنافسة صلاح وأجويرو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتسلَّح السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول، اليوم الأحد، بعادته المفضلة في ختام البريميرليج، للمنافسة على لقب هداف البطولة في الموسم الحالي.

ويلتقي ليفربول، مع فريق وولفرهامبتون، على ملعب "أنفيلد"، بالجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي.
ووفقًا للحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإنَّ ماني، هو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف على ملعبه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز (16 هدفًا).
ويحتل ماني المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي البريميرليج بـ20 هدفًا بالتساوي مع سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، وبيير إيميريك أوباميانج نجم آسنال، بينما يتربع زميله محمد صلاح، على رأس ترتيب هدافي المسابقة بـ22 هدفًا.
يُذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ94 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.
ماني يتسلح بعادته المفضلة لمنافسة صلاح وأجويرو




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