تركيب, 22, جهاز, انعاش, بمساجد, مدينة, ام, الفحم‎,

أعلنت جمعية أصدقاء مشفى النور الطبي في أم الفحم عن بدء تركيب أجهزة انعاش في مساجد المدينة، وذلك بعد اطلاق الحملة قبل فترة وجيزة تحت عنوان "ومن أحياها".

وفي حديث مع رئيس الجمعية محمد محاميد افادنا انه تم انجاز تركيب 22 جهاز من اصل 32 جهاز من المفروض ان تغطي كل المساجد بالمدينة .ويأتي هذا المشروع الخيري بهدف انقاذ حياة مواطنين يتعرضون لأزمات قلبية في أي مكان، حيث ان الحملة في مراحلها الأولى تبدأ في المساجد لوجود حالات عديدة وقعت كانت تحتاج لانعاش فوري، الا ان عدم وجود مثل هذا الجهاز كان يفاقم الأوضاع سوءًا .ويُعتبر الجهاز متطورًا وسهل الاستعمال، يمكن لأي شخص استعماله، ويقوم بارشاده الى مراحل الإنعاش التي يجب اجراؤها للمريض في اللحظات الأولى الى حين وصول المساعدة الطبية.وأكد محمد يوسف مدير عام مشفى النور الطبي: "سيعمل طاقم مشفى النور على موضوع الارشاد وفق الخطة التي وضعت مسبقا، وتهدف حلقات التوعية والارشاد الى ارشاد المستخدمين على استعمال الاجهزة على أكمل وجه. وسيهتم الطاقم بنقل كافة التعليمات الى جمهور المصلين ورواد المساجد من لحظة وقوع الحادثة وحتى تقديم الاسعاف الاولي والاتصال بسيارة الاسعاف المتواجدة في مشفى النور لخدمة اهالي المدينة والمنطقة".وأضاف مدير المشفى: "كذلك جرى تصوير تقرير ارشادي يسهل ويبسط عملية استخدام الجهاز ويتم قريبا تعميمه على أكبر عدد من الناس".