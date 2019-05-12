الشروع, في, بناء, روضتين, جديدتين, في, عكا,

شرعت بلدية عكا في بناء روضتين جديدتين للوسط العربي في عكا، في شارع طرومبلدور مقابل مؤسسة التأمين الوطني، بتكلفة ما يقارب مليوني شاقل.

ادهم جمل نائب رئيس بلدية عكا قال: "جاء هذا المشروع استمرارا لعملنا على تطوير وتجديد الروضات والبساتين في الوسط العربي. وسنقوم في المرحلة القادمة ببناء روضتين جديدتين في منطقة الشمال".وشكر الجمل "رئيس بلدية عكا شمعون لانكري على تعاونه في تطوير الروضات والبساتين بما يساهم في تطوير سلك التربية والتعليم ويخدم اهلنا في مدينة عكا".