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شابين من الطيرة اطلقا النار على 3 رجال في قلنسوة
2019-05-12 12:46:52
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شابين من الطيرة باطلاق نار على 3 رجال في قلنسوة
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