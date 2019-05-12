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شابين من الطيرة اطلقا النار على 3 رجال في قلنسوة



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شابين من الطيرة اطلقا النار على 3 رجال في قلنسوة




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