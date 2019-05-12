نتنياهو:, حددنا, الموقع, لإقامة, مستوطنة, ترامب, في, الجولان,

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم تحديد موقع على مرتفعات الجولان المحتل لبناء مستوطنة تحمل اسم الرئيس الامريكي تقديراً لاعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

واضاف نتنياهو وفقا لما نقلته المواقع العبرية سيتم تسمية المستوطنة على اسم الرئيس دونالد ترامب. "لقد بدأنا البناء، وسوف احمل الموافقة على التسوية إلى الحكومة المقبلة."وكان موقع مجلة ماكور ريشون العبرية، قال الاربعاء ان نتنياهو سيضع حجر أساس بناء مستوطنة جديدة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجولان المحتل، وذلك بداية أو منتصف الشهر المقبل.وأشار إلى أن المستوطنة ستبنى قرب مستوطنة "كيلع ألون" شمال الجولان.ومنذ احتلال الجولان أنشأت "إسرائيل" 29 مستوطنة ما بين عامي 1967 و1977، ثم تم إنشاء 24 مستوطنة أخرى في غضون 42 عامًا.