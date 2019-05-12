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بالفيديو:لائحة اتهام بحق شابين من الطيرة باطلاق نار على 3 رجال في قلنسوة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :الشرطة تلقي القبض على مشتبهين من مدينة الطيرة بعد ان قاما وفق لائحة الإتهام باطلاق النار على 3 رجال في قلنسوة. تم القبض على المشتبهين بعد وقت قصير من إطلاق النار وفي وقت لاحق تم تقديم لوائح اتهام وطلب توقيفهما حتى نهاية الأجراءات.


في إطار مكافحة الشرطة ضد جرائم حيازة الأسلحة غير القانونية وضد جرائم العنف في المجتمع العربي ، نجحت الشرطة في تحديد مكان وتوقيف مشتبهين في إطلاق النار الذي وقع في قلنسوة.

يوم 24.4.19، تلقت الشرطة بلاغ حول إطلاق نار في قلنسوة. على الفور  سارعت قوات من الشرطة إلى مكان الحادث وباشرت بعمليات مسح وتفتيش لرصد المشتبهين بإطلاق النار، حيث تمكنت خلال اقل من ساعة من تحديد موقع الأسلحة التي أستخدمت في هذة الحادثة وتحديد موقع المشتبهين الذين كانوا يختبئون في شقة سكنية في مدينة الطيرة.

خلال التحقيق وفحص ملابسات الحادث، تمكن المحققون من تعقب المشتبهين بإطلاق النار في ذلك المساء ، فتم تحديد مكانهم وإلقاء القبض عليهم. هذا وكشف التحقيق أن المشتبهان كانا على معرفة مسبقة مع رجل من مدينة قلنسوة وأن إندلع خلاف بينهم . كما وتبين أن المشتبهان وصلا إلى قلنسوة في الصباح الباكر، حيث كان المشتكي واثنين آخرين في المكان. عندئذٍ أطلق أحد المشتبهون وشخص آخر كان معه في السيارة النار بينما كانوا ملثمين على المشتكي والآخرين الذين كانوا معه بواسطة سلاح من نوع  "كارلو" وبعدها هربوا من المكان مستقلين السيارة.

وكشف تحقيق الشرطة أن المشتبهان أطلقا على المشتكي والآخرين ما يقارب 20 رصاصة. 

قامت قوات الشرطة التي وصلت بسرعة إلى المكان بمطاردة المشتبهين، ورصدهم في مدينة الطيرة وبجوارهم الأسلحة التي أطلقوا بها النار كما وتم ضبط السيارة التي إستقلوها أثناء إرتكاب الجريمة. 

هذا وأشارت شهادة مختبر الأسلحة إلى أن الأسلحة التي تم ضبطها في ساحة المنزل في الطيرة  هي التي أطلقت منها الرصاص في قلنسوة قبل أقل من ساعة، كما وعثر افراد الشرطة من خلال التفتيش على خوذة التزلج التي تم إخفاء  أحد الأسلحة التي ربطت أحد المشتبهين بعملية اطلاق النار فيها..

تم توقيف المشتبهين (21 ، 24 عام من الطيرة) كما ذكر في وقت سابق من تلك الليلة وتم تمديد توقيفهما من حين لآخر في محكمة الصلح في بيتاح تيكفا. 

يوم الجمعة الماضي ، تم تقديم ضدهم لائحة اتهام بتهمة *أصابة شخص بشكل متعمد وجماعي وحمل الأسلحة والذخيرة بشكل جماعي بصورة غير قانونية* بالأضافة الى ذلك تم تقديم طلب تمديد توقيف ضدهما أيضا حتى نهاية الإجراءات القانونية.
بالفيديو:لائحة اتهام بحق شابين من الطيرة باطلاق نار على 3 رجال في قلنسوة




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