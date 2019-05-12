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اعتقال مشتبه من العزازمة بأضرام النيران بشكل متعمد مما أسفر عن إصابة رضيع وعدد من النساء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :في نطاق مكافحة الشرطة لظواهر العنف - ألقت الشرطة القبض على مشتبه بأضرام النيران بشكل متعمد مما أسفر عن إصابة رضيع وعدد من النساء.

مساء يوم 20.4.2019، تلقت شرطة إسرائيل بلاغًا عن إطلاق نار نحو منزل وأضرام النيران فيه بشكل متعمد في التجمع السكني البدوي العزازمة  قرب الشارع رقم 40 ، حيث احترق البيت بأكمله.
قوات من الشرطة وصلت إلى مكان الحادث، وتم فتح تحقيق بشتبهة أضرام النيران بشكل معتمد ، كما وتم توقيف عدد من المشتبهين.
إثر الحادث، تم احالة رضيع يبلغ عام تقريبُا وعدد من النساء لتلقي العلاج طبي بسبب استنشاق الدخان. 
مع التقدم في التحقيق، تم التوصل الى مشتبه البالغ من العمر 18 عامًا لشبهة تورطه بعملية الحريق المتعمد والذي تم بواسطة مادة قابلة للاشتعال قام بسكبها المشتبه وفق الشبهات في المنزل كل ذلك على خلفية نزاع عائلي.
بعد الانتهاء من التحقيق ، في يوم 8.5.19، تم تقديم تصريح مدعٍ على يد  النيابة العامة حول نيتها بتقديم لائحة اتهام ضده، وتم تمديد توقيفه حتى اليوم 12.5.2019.

صورة توضيحية
اعتقال مشتبه من العزازمة بأضرام النيران بشكل متعمد مما أسفر عن إصابة رضيع وعدد من النساء




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