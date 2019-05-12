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شرب القهوة.. كم كوبا مسموح بتناوله يوميا؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



القهوة واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، ولا يبدأ ملايين البشر يومهم إلا بشرب كوب أو أكثر منها، لكن دراسة علمية جديدة طرحت سؤالا بشـأن المقدار الكافي من شرب القهوة، الذي لا يلحق ضررا بصحة الإنسان.

وذكرت دراسة، أعدها باحثون في جامعة جنوب أستراليا، أن وجود مواد البوليفينول والمركبات المفيدة الأخرى في حبوب البن تشكل الفرضيات الكثيرة التي تشير إلى صحية القهوة، وخاصة فيما يتعلق بمنح الإنسان جرعة نشاط، وفق موقع "slashgear" التقني، الجمعة.
ووجد الباحثون في الدراسة أن معظم البشر يشربون كمية آمنة من القهوة يوميا، لكن عددا صغير يفضل أن يقلل من الإسراف في شربها.
وإذا شرب المرء أقل من 6 فناجين من القهوة يوميا، فسيكون في مأمن من خطرها، وفق الدراسة.
شرب القهوة.. كم كوبا مسموح بتناوله يوميا؟




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