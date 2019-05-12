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سان جيرمان يتحلى بالواقعية في صفقة دي خيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن نادي باريس سان جيرمان، بات يتحلى بالواقعية خلال سعيه للتعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سان جيرمان، قدم عرضه الأول لدي خيا، من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكان دي خيا رفض عرض مانشستر يونايتد لتجديد عقده، بالحصول على راتب أسبوعي يبلغ 350 ألف إسترليني.
وقدم سان جيرمان عرضه الأول لدي خيا بنفس الراتب المعروض من قبل إدارة الشياطين الحمر، ليبقى حسم الأمر بيد الحارس الإسباني.
يذكر أن دي خيا، ارتكب العديد من الأخطاء الساذجة في الفترة الأخيرة، مما أضعف موقفه أمام إدارة الشياطين الحمر. 
وينتهي عقد دي خيا، مع مانشستر يونايتد، في صيف 2020.
سان جيرمان يتحلى بالواقعية في صفقة دي خيا




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