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رحيل البطريرك الماروني اللبناني مار نصر الله بطرس صفير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



غيب الموت البطريرك الماروني اللبناني مار نصرالله بطرس صفير فجر اليوم عن عمر يناهز 99 عامًا.

وُلد البطريرك مار نصرالله بطرس صفير في قضاء كسروان بتاريخ 15 أيار 1920. في بيت عُرف بالتقوى. والده مارون صفير ووالدته حنه فهد, وله خمس شقيقات.
أتمّ دروسه الابتدائيّة والتكميليّة في مدرسة مار عبدا - هرهريا في عرمون - كسروان، ثم دروسه الثانوية في المدرسة الإكليريكيّة البطريركيّة المارونيّة في غزير - كسروان، وفي المعهد الإكليريكي الشرقيّ التابع للجامعة اليسوعيّة، حيث تابع دروسه الفلسفيّة واللاهوتيّة.


تصوير:AFP
رحيل البطريرك الماروني اللبناني مار نصر الله بطرس صفير




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