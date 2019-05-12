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نتنياهو يطلب من ريفلين مهلة إضافية لإتمام تشكيل الحكومة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن حزب الليكود الليلة الماضية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيطلب من رئيس الدولة رؤوفين ريفلين مهلةً إضافيةً لإتمامِ مهمةِ تشكيل الحكومة القادمة، مع انقضاءِ المهلةِ القانونية الأولى يومَ الأربعاء المقبل.


وأوضح الليكود في بيانٍ صدر عنه أنَّ ليس من صعوبات في المفاوضات الائتلافية بل هناك تأخيرات تتعلق بارتباطات الجدول الزمني الحافل منذ عيد الفصح لدى الشعب اليهودي ثم فعاليات ذكرى شهداء معارك إسرائيل فالاحتفالات بعيد الاستقلال للدولة والاحداث الأمنية.
نتنياهو يطلب من ريفلين مهلة إضافية لإتمام تشكيل الحكومة




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