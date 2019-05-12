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7 فوائد ستجعلك تبدأ إفطارك بعصير الليمون في رمضان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتعدد الفوائد الصحية لعصير الليمون الممزوج بالماء على معدة فارغة، لذا يوصي خبراء التغذية والمشاهير بتناوله على وجبة الإفطار.

ونظراً لاحتواء الليمون على كمية كبيرة من فيتامين "C" والبوتاسيوم والألياف والكالسيوم وفيتامين" B6" والحديد والماغنيسيوم، فهو خير ما تبدأ به إفطارك في رمضان، لكن مع الحرص على مزجه بالماء والقليل من العسل الأبيض للحصول على مذاق أفضل وحتى لا يضر أصحاب المعدة الحساسة.
وإليكم فيما يلي 7 فوائد صحية ستجعلكم تحرصون على تناول عصير الليمون في الإفطار، حسب ما جاء في موقع " بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- منع تكوّن حصوات الكلىأثبتت الدراسات أن المواظبة على شرب ماء الليمون، يعمل على منع تكون الحصى في الكلى، كما يعمل على معالجتها، بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من سترات البوتاسيوم الطبيعية، والتي تمنع الكالسيوم من الاتحاد مع المركبات الأخرى لتشكيل حصوات الكلى، هذا بالإضافة إلى تفتيت الحصوات الصغيرة لمنع تشكل حصوات أكبر.
2- تعزيز المناعةيحتوي ماء الليمون على مضادات للأكسدة، مثل فيتامين "C"، والتي تحمي الخلايا من التلف، كما أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الليمون تعمل على تحسين الدورة الدموية وتقليل الإجهاد.
3- إنقاص الوزن بفاعليهأثبتت الدراسات أن تناول الماء بالليمون على معدة فارغة يبقيك ممتلئا ويعزز عملية الأيض، مما يساعد في إنقاص الوزن بفاعلية.
4- تعزيز عملية الهضميساعد تناول الليمون بالماء الدافئ على الإفطار في بدء تشغيل الجهاز الهضمي بكفاءة، مما يتيح لك هضم الطعام بسهولة أكبر ومنع تراكم السموم، كما يعمل ماء الليمون كمليّن طبيعي يمكن أن يساعد في منع الإمساك.
5- تحسين صحة الفميساعد حمض الأسكوربيك المتوفر في الليمون في منع نمو بكتيريا الفم، لذلك فإن شرب ماء الليمون يعد مفيدا في المحافظة على صحة الفم، بالإضافة إلى أنه يحفز إفراز اللعاب مما يساعد في منع حدوث جفاف الفم والذي يعد السبب الرئيسي في رائحة الفم الكريهة.
6- إمداد الجسم بالطاقةيحتوي الليمون على كمية جيدة من البوتاسيوم الضروري لعمل الخلايا والتمثيل الغذائي، مما ينشط الجسم ويمنحه الطاقة اللازمة، كما أنه يساعد في تناغم العمل بين العضلات والأعصاب.
7- تعزيز صحة الجلد والشعريعمل فيتامين "C" الموجود في الليمون على تعزيز صحة البشرة والشعر، حيث أظهرت دراسة أن تناول الليمون يقلل من ظهور التجاعيد كما يحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان، كما يساهم فيتامين "C" في إنتاج الكولاجين، مما يساعد على تكوين الأنسجة الضامة تحت الجلد، هذا بالإضافة إلى أنه يساعد في امتصاص الحديد بشكل أفضل، مما يعزز نمو الشعر.
ورغم الفوائد المذهلة لليمون إلا أن استهلاكه الزائد عن الحد قد يسبب تآكلا في مينا الأسنان على المدى الطويل وذلك لاحتوائه على حمض الستريك.
أما بالنسبة لحرقة المعدة فقد يسبب ماء الليمون هذه المشكلة لبعض الناس رغم أنه قد يعالجها لدى البعض الآخر، لذا ينصح بالتجربة قبل الإقدام على تناوله بشكل منتظم.
7 فوائد ستجعلك تبدأ إفطارك بعصير الليمون في رمضان




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