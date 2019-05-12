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سيتي مصيره بيده وليفربول ينتظر هدية لحسم لقب الدوري الإنجليزي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعدما تجاوز كل شيء فعله ليفربول خلال صراعهما المثير، سيحافظ مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز على مستضيفه برايتون آند هوف ألبيون يوم الأحد.

وربما يحافظ على لقبه لو خرج متعادلا أو حتى يتعرض لهزيمة مفاجئة، في حال خسر ليفربول مواجهته أمام وولفرهامبتون، إذ يدخل الجولة الأخيرة متقدما بنقطة على ليفربول، لكن فريق المدرب بيب جوارديولا يعلم أنه لا يمكن الاعتماد على هدايا من منافسه القادم من منطقة مرسيسايد، كما أن تعادل السيتي على أقل تقدير وفوز ليفربول، سيمنح فريق يورجن كلوب اللقب بفارق نقطة واحدة.
ومن المرجح أن يحقق سيتي فوزه الـ 14 على التوالي في الدوري ويتغلب ليفربول على ولفرهامبتون واندرارز لينتصر للمرة التاسعة على التوالي وهو ما سيرفع رصيد سيتي إلى 98 نقطة مقابل 97 لفريق المدرب يورجن كلوب.
ومن أجل وضع الأمور في نصابها، فهذا الإجمالي سيكون ثاني وثالث أكبر عدد من النقاط لفريق في الدوري الممتاز خلف رقم سيتي القياسي برصيد 100 نقطة الذي حققه في الموسم الماضي عندما نال جوارديولا لقبه الأول في الدوري.
ولو كانت هناك وسيلة لاقتسام اللقب هذا الموسم فلا يوجد أفضل من هذين الفريقين.
وأنهى ليفربول الموسم الماضي متأخرا بفارق 25 نقطة عن سيتي لكنه ارتقى لمستوى المنافسة وتجاوز الفارق وقدم أداء تفوق في بعض الأحيان على أفضل ما فعله فريق المدرب جوارديولا.
وخسر ليفربول مرة واحدة هذا الموسم مقابل أربع لسيتي وكان يتقدم بفارق سبع نقاط في يناير كانون الثاني لكنه وجد أنه بالإضافة إلى الأداء، ففريق المدرب جوارديولا لديه أساس من الصلب.
وظهر هذا بوضوح يوم الاثنين عندما ظل ليستر سيتي صامدا باستاد الاتحاد قبل أن يسدد القائد فينسن كومباني كرة من 30 مترا في المرمى ليدخل سيتي الجولة الأخيرة ومصيره بين يديه.
وكان الفوز الثالث بنتيجة 1-صفر في آخر أربع مباريات ورغم كل الحديث عن دفاع ليفربول الحديدي فشباك سيتي اهتزت ثلاث مرات فقط في آخر 13 مباراة في طريقه نحو أن يكون أول فريق يحافظ على لقبه منذ مانشستر يونايتد قبل عشر سنوات.
واعترف جوردان هندرسون قائد ليفربول أن فريقه بحاجة إلى "معجزة" لحصد اللقب لكن في أسبوع انتصر فيه 4-صفر على برشلونة ليتجاوز خسارته 3-صفر في الذهاب ويصعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا فسيكون من الحماقة استبعاد إمكانية أن يرفع كأس البطولة ليضع حدا لغياب اللقب عن ليفربول منذ 29 عاما.
وقال هندرسون "سيتي فريق رائع ونحن أيضا، تنافسنا حتى النهاية، من سيحصد اللقب سيستحقه.. من وجهة نظرنا لا نملك المزيد لنقدمه".
وستكون المرة الثامنة في عصر الدوري الممتاز التي يحسم فيها اللقب في الجولة الأخيرة.
سيتي مصيره بيده وليفربول ينتظر هدية لحسم لقب الدوري الإنجليزي




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