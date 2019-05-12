مع, حلول, شهر, رمضان:السقوط, من, علو, والمفرقعات, والاختناق, تتصدر, قائمة, مسببات, اصابات, الاولاد, في, المنزل,

تزينت القرى والمدن العربية في البلاد هذا الاسبوع بأجمل حلة احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك، حيث يقضي المحتفلون اوقاتهم خلال ايام الشهر الفضيل بصورة قد تختلف نوعا ما عن باقي ايام السنة. وتُختصر خلال هذا الشهر ساعات الدوام المدرسي للطلاب ناهيك عن قضاء اوقات اللعب واللهو خارج المنزل. ومن العادات الخطرة التي يمارسها ابناؤنا خلال ايام الشهر الفضيل تعتبر ظاهرة اطلاق المفرقعات من اخطر هذه العادات، اضافة الى احتمال اصابة الاولاد اثناء اعداد الوجبات الرمضانية واصابات عديدة اخرى قد يتعرض لها الاولاد والاطفال بسبب طول ساعات اوقات الفراغ سواء داخل المنزل وساحاته او في الحيز العام. وبحسب الاحصائيات التي تواكبها مؤسسة "بطيرم" لأمان الاولاد، فانه وما بين الاعوام 2010 حتى 2018 اصيب خلال ايام الشهر الفضيل حوالي 5523 ولدا عربيا من مختلف القرى والمدن العربية في البلاد من جيل صفر حتى 17 عام اضطروا على اثر هذه الاصابة التوجه للمراكز الطبية وغرف الطوارئ لتلقي العلاج، وفقا لمعطيات مركز طب الطوارئ في البلاد. اما "مجمع خدمات امان الاولاد" فقد رصد حوالي 816 اصابة خلال ايام الشهر الفضيل ما بين الاعوام 2008 حتى 2018 حيث اضطر المصابون المكوث في المستشفى للعلاج. من جهة اخرى اشارت المعطيات التي جمعت من خلال ما نشرت وسائل الاعلام، عن اصابة 310 من اولاد واطفال من جيل صفر حتى 17 عام خلال شهر رمضان المبارك ما بين 2008 حتى 2018 من بينها 42 حالة اصابة انتهت بالوفاة. وبحسب المعطيات فان معظم الاصابات التي تم رصدها كانت في المنزل وساحاته وفي الطرقات مقارنة مع الاصابات التي يتعرض لها الاولاد والاطفال عادة في باقي ايام السنة. واشارت المعطيات ايضا ان احتمال اصابة طفل عربي جراء استعمال المفرقعات او الالعاب النارية اعلى بـ 3 اضعاف من احتمال الاصابة بهذه المسببات خلال باقي ايام السنة. ومن الملفت في هذه المعطيات ان احتمال اصابة الاطفال خلال شهر رمضان نتيجة الاختناق او الغرق اعلى ما باقي ايام السنة. فيما ان السقوط من علو كان من مسببات الاصابة الشائعة حوالي (40%)، كما ان نصف مجمل حالات الاصابة خلال الشهر الفضيل كانت لأطفال من جيل صفر حتى اربع سنوات، كما تشدد المعطيات بكل وضوح على ارتفاع نسبة وفيات الاولاد والاطفال خلال شهر رمضان نتيجة الاصابة في المنزل وساحاته مقارنة مع باقي ايام السنة. من هنا تحذر مؤسسة "بطيرم" وتطالب الاهل بضرورة مراقبة الأولاد مراقبة فعّالة بشكل مستمر سواء عند تحضير وجبات الافطار، او اثناء قضاء الاولاد اوقات اللعب في المنزل وخارجه وعدم الانشغال عنهم، وعدم شراء او استعمال المفرقعات، فاستعمالها يسبب ضررا صحيا لهم كبتر الأصابع وحروق في الوجه واليدين. كما تحذر اصحاب الحوانيت والباعة المتجولين في البلدات العربية من بيع المفرقعات ومسدسات الخرز للأطفال، فإن بيعها ما زال منتشرا بلا رقيب، رغم كون ذلك مخالفة قانونية وجنائية يعاقب عليها القانون.