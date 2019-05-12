تحت اشراف اشكول بايس ومديرته المربية اخلاص صفدي والعاملين فيه،شارك المئات يوم السبت الماضي في برنامج " مفتاح الصول 2019 "الموسيقي ، وهو عبارة عن برنامج موسيقى لعرض مواهب الطلاب من مدارس الناصرة.

يشار الى أن جوقات المدارس النصراوية تألقت في البرنامج , الذي شاررك فيه عدة مدارس اهلية وحكومية من المدينة وهي :مدرسة الواصفية , مدرسة المجد , مدرسة السالزيان ,مدرسة الشرق , مدرسة ابن عامر , مدرسة جبران خليل جبران , مدرسة بير الامير , مدرسة مي زيادة .ومن جهتها شكرت مديرة اشكول بايس المربية اخلاص صفدي جميع المدارس المشاركة مؤكدة أن هناك مواهب وخامات في مدارس الناصرة تستطيع الوصول الى اهم المسابقات الفنية .