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الشبلي:مشاركة واسعة في مسيرة اليوم الثاني من رمضان



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بمشاركة واسعة واجواء مميزة , اقيمت في بلدة الشبلي مسيرة احتفالية في اليوم الثاني من رمضان حيث تخللت فقرات فنية عديدة ومتنوعة وسط فرحة كبيرة من الاطفال والاهالي , يشار الى ان اليوم الاول شهد مسيرة اخرى في بلدة ام الغنم .


رئيس المجلس المحلي المهندس منير شبلي أكد ان المجلس المحلي سيستمر في دعم المشاريع الثقافية وهذه الانطلاقة فقط , وستشهد البلدة العديد من النشاطات الاجتماعية والثقافية من اهل النهوض بالشبلي-ام الغنم وتكون مثالاً للأمن والامان.




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