الشبلي:مشاركة, واسعة, في, مسيرة, اليوم, الثاني, من, رمضان,

بمشاركة واسعة واجواء مميزة , اقيمت في بلدة الشبلي مسيرة احتفالية في اليوم الثاني من رمضان حيث تخللت فقرات فنية عديدة ومتنوعة وسط فرحة كبيرة من الاطفال والاهالي , يشار الى ان اليوم الاول شهد مسيرة اخرى في بلدة ام الغنم .

رئيس المجلس المحلي المهندس منير شبلي أكد ان المجلس المحلي سيستمر في دعم المشاريع الثقافية وهذه الانطلاقة فقط , وستشهد البلدة العديد من النشاطات الاجتماعية والثقافية من اهل النهوض بالشبلي-ام الغنم وتكون مثالاً للأمن والامان.