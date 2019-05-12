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اتهام رجل من الشبلي بتهديد مدير مدرسة على خلفية دخول ابقار الى اراضي تابعة للمدرسة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق مواطن من الشبلي (40 عاماً) بتهديد مدير المدرسة الزراعية"كدوري" في منطقة المروج , وذلك على خلفية دخول ابقار تابعة للمتهم لاراضي المدرسة الزراعية .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان حرس الحدود :" في تاريخ 05.05.19 اعتقلت قوات من حرس الحدود رجل من الشبلي في في ارض زراعية تابعة لمدرسة كدوري , وخلال الاعتقال وصل الى المكان مدير المدرسة الذي تلقى سابقاً تهديدات من المتهم بحسب لائحة الاتهام .

وأضاف البيان:"قطيع من الابقار التابعة للمتهم دخلت الى اراضي زراعية تابعة للمدرسة وخلال اعتقال المتهم قام بتهديد مدير المدرسة وقال:"رغم انني ازعر لكني احترام الموجودين هنا , اذا لم تحترمي فقط الله يعلم ماذا سيحصل لك", كما وقام بشتم مدير المدرسة واستمر بالتهديد كما جاء في لائحة الاتهام".

في يوم 10.05.19 قدمت لائحة اتهام على 3 مخالفات قام بارتكابها وهي التهديد ودخول ماشيته للارض الزراعية والقيادة تحت تأثير المخدرات.
اتهام رجل من الشبلي بتهديد مدير مدرسة على خلفية دخول ابقار الى اراضي تابعة للمدرسة




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