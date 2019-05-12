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تزايد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وايران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في إشارة الى تزايد حدة التوتر بين واشنطن وطهران اعلن البنتاغون عن ارسال سفينة هجومية برمائية وبطارية صواريخ باتريوت الى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات حاملة الطائرات ابراهام لينكولن وقاذفة تابعة لسلاح الجو الأمريكي. ويأتي ذلك في أقل من أسبوع عن إرسال حشد عسكري غير مسبوق إلى المنطقة.  وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع في واشنطن ان ذلك يأتي ردا على وجود مؤشرات على رفع الجاهزية الإيرانية لشن عمليات هجومية ضد القوات والمصالح الامريكية. وبحسب البيان فانه تتم مراقبة أنشطة النظام الإيراني وجيشه ووكلائه عن كثب.   وقال القائد المشرف على القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، الخميس، إن معلومات المخابرات الأميركية تشير إلى وجود تهديد من قبل إيران، وأن تلك التهديدات لن تمنعه من إرسال حاملة طائرات عبر مضيق هرمز إذا اقتضت الحاجة.
تزايد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وايران




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