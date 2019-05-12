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غضب عارم بعد اقتحام المسجد الاقصى واخلاءه من المصلين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افادت وسائل اعلام فلسطينية أن قوات من الشرطة الاسرائيلية اقتحمت بعد منتصف الليل المسجد الأقصى المبارك، لاخراج المعتكفين منه.


وأفاد شهود عيان أن ضباط وأفراد من القوات الخاصة اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، عقب انتهاء صلاة التراويح والوتر بحوالي نصف ساعة، وأخرجوا كافة الشبان المعتكفين في الأقصى الخروج منه.

وأضاف الشهود أن الضباط هددوا المعتكفين وعددهم حوالي 50 شابا بالاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى في حال عدم الخروج الفوري منه.
غضب عارم بعد اقتحام المسجد الاقصى واخلاءه من المصلين




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