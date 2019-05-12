حالة, الطقس:ارتفاع, درجات, الحرارة, لتصبح, اعلى, من, معدلها, السنوي,

يكون الجو اليوم الاحد صافياً بوجه عام وحارأ نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.