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حالة الطقس:ارتفاع درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي



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يكون الجو اليوم الاحد صافياً بوجه عام وحارأ نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة  تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


 هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى  معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
حالة الطقس:ارتفاع درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي




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