ورقة, ذهبية, تُقرب, بوجبا, من, يوفنتوس,

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن تلقي يوفنتوس، دفعة على حساب ريال مدريد، نحو التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ريال مدريد قد ينسحب من صفقة التعاقد مع بول بوجبا، بسبب التكلفة الكبيرة للاعب الفرنسي.وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رحيل بول بوجبا عن قلعة أولد ترافورد، قد يكلف ريال مدريد، ما يقرب من 180 مليون يورو، وهو الأمر الذي سيفسد الصفقة.وأوضح أن يوفنتوس لا يزال مهتمًا بإعادة النجم الفرنسي، ولكنه غير قادر على دفع مقابل مرتفع، ولذلك ينوي جلب بوجبا خلال صفقة تبادلية بإقحام لاعب مهم من صفوفه لإقناع مسؤولي الشياطين الحمر.وكانت العديد من التقارير قد ربطت الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، خاصة بعد أن تراجع دوره مع اليوفي في الموسم الحالي.