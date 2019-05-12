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المئات في الامسية الرمضانية الثالثة في البعينة نجيدات



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اقميت مساء السبت، الامسية الرمضانية الثالثة التي ينظمها المجلس المحلي، وافتتح الاحتفال بالامسية الثالثة بمسيرة في الحي الغربي وصولا الى قاعة المركز الجماهيري، وتقدم المسيرة رئيس المجلس المحلي، منير حموده ونائبه ناصر نجيدات، واعضاء المجلس المحلي ووجهاء من البلدة، اضافة لفرقة شام الفنية والفنانة هبة دلاشه مع فرقتها، واحييت الامسية في قاعة المركز الجماهيري فيما احييت الفنانة هبة دلاشه، امسيتها مع الاطفال في الساحة الخارجية.  والقى رئيس المجلس المحلي، منير حموده كلمته شاكرا كل من يساهم في تنظيم الفعاليات والعمل على اسعاد الناس في رمضان، وقال حموده:" هذه الامسيات الرمضانية التي نأمل ان تدخل الفرحة الى قلوب اهلنا في البعينة نجيدات، هي مسيرة عطاء ولا تنتهي ما دمنا متواصلون ونحن على اتم الاستعداد لاستمرار هذا الحراك الثقافي ضمن مشروع متكامل لبناء الانسان، من خلال نشاطات متواصلة لبناء مجتمع متحاب متواصل يعمل من اجل مستقبل ابنائه والابناء هم اعز ما نملك، نربي لمجتمع الفضيلة والخير.  ونظمت الامسية بالتعاون بين المركز الجماهيري، مركز الفعاليات هيثم حموده، والسلطة لمكافحة العنف، المخدرات والكحول في مجلس محلي البعينة نجيدات، تحت اطار برنامج رمضان بعنوان "رمضان يجمعنا" ورمضان شهر الاحسان.




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