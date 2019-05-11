اصابة, شاب, برصاصة, طائشة, في, كفركنا, وحالته, خطيرة,

أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه لرصاصة طائشة خلال اطلاق نار على محل تجاري في البلدة مساء السبت .

وجاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت الشاب من عيادة طبية في كفركنا الى مستشفى رمبام في حيفا وحالته وصفت بالخطيرة .كما وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ حول شاب من كفر كنا يبلغ من العمر18عام الذي وصل الى المركز الطبي نجمة داود الحمراء في البلدة وهو مصاب بإصابات متوسطة على ما يبدو إثر إطلاق نار فأحيل الى مستشفى رامبام لتلقي العلاج.أفراد من الشرطة سارعوا إلى مكان الحادث وشرعوا بالتحقيف الى جانب عمليات مسح وتفتيش، لرصد مكان الحادث والجناة.