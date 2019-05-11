تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة شاب برصاصة طائشة في كفركنا وحالته خطيرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه لرصاصة طائشة خلال اطلاق نار على محل تجاري في البلدة مساء السبت .


وجاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت الشاب من عيادة طبية في كفركنا الى مستشفى رمبام في حيفا وحالته وصفت بالخطيرة .


كما وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:  تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ حول شاب من كفر كنا يبلغ من العمر18عام الذي وصل الى المركز الطبي نجمة داود الحمراء في البلدة وهو مصاب بإصابات متوسطة على ما يبدو إثر إطلاق نار فأحيل الى مستشفى رامبام لتلقي العلاج.
أفراد من الشرطة سارعوا  إلى مكان الحادث وشرعوا بالتحقيف الى جانب عمليات مسح وتفتيش، لرصد مكان الحادث والجناة.
اصابة شاب برصاصة طائشة في كفركنا وحالته خطيرة




كلمات متعلقة

اصابة, شاب, برصاصة, طائشة, في, كفركنا, وحالته, خطيرة,

تابعونــا

مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر 2019-05-23 | 11:29:31

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3...

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة 2019-05-23 | 11:12:39

سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو تخريج الفوج ال 15 مدرسة غرناطة كفر كنا الثانوية احتفال مشاركة واسعة تمديد اعتقال المشتبه دهس الناصرة شرطي المنطقة الصناعية المحكمة حتى يوم الجمعة الطيبي نازي هتلر فيسبوك صورة مفبركة زي ملابس ارهابي أحمد عضو الكنيست دكتور عبد الله خطيب المعارف مدير العربية أزمة مدارس الأهلية وراءنا احتراق سيارة شارع رئيسي مدينة عرابة اخماد نار 5 اصابات حرجة خطيرة حادث طرق مروع قرب برطعة كفر قرع سيارة انغرز مقص في جمجمته طفل 7 سنوات نحف قرية متوسطة سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق فيسبوك تحريض ضد العرب نتسيرت عيليت شاب يهودي فيسبوك اليهود اطباء العائلة الشمال مؤتمر الناصرة تحتضن د. بشارات بشارة مستشفى الاتجليزي دهس طفل طمرة اصابة متوسطة شرطة اسعاف مستشفى توزيع أمن هوائيات اقتحام حي عين ابراهيم مدينة اقتحام جلسة مجلس بلدي انتخابات رئاسة بلدية نتسيرت عيليت مشاركة عرب شكري عواوده اصابة خطيرة شاب تعرض للطعن مدينة حيفا شرطة التحقيق اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com