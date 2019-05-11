احباط, عملية, تهريب, مخدرات, بكميات, كبيرة, واعتقال, شاب, من, الغجر,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطيون سريون من وحدة الحدود الخاصة في الوحدة المركزية لشرطة اسرائيل قاموا بإحباط عمليتي تهريب مخدرات خطرة بكمية تقارب ال 28 كيلوغرام من المخدرات الخطرة من نوع الحشيش من لبنان الى إسرائيل خلال 24 ساعة.

في يوم الاستقلال في ساعات المساء الاولى قرب الحدود اللبنانيه قام افراد شرطة الحدود بالقاء القبض على مشتبهين بمحاولة تهريب مخدرات خطرة من نوع الحشيش بوزن ما يقارب 13 كيلو غرام.





تم تمديد توقيف المشتبهين يوم امس في المحكمة باربعة ايام.

مساء يوم امس عمل شرطيون سريون من الوحدة الحدودية في الوحدة المركزيو بالتعاون مع محاربون من جيش الدفاع في بلده الغجر الحدوديه مع لبنان.

خلال النشاط تم إحباط محاولة تهريب مخدرات خطرة بعد ان لاذ المستبهيين بالفرار الى العمق اللبناني بعد ان ألقوا بضع رزم الى داخل اسرائيل.

بعد تفتيش الرزم تم ضبط 15 كيلو غرام من المخدرات الخطرة مشتبهة من نوع الحشيش بقيمة ما يقارب 300 الف شيكل.

*شرطة اسرائيل ستواصل عملها على كافة المستويات بهدف الحد من ظاهرة الجرم الخطير.

هذا الانجاز ينضم الى سلسله انجازات وانشطه التي تقوم بها شرطة اسرائيل في السنوات الاخيرة بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين الممتثلين للقانون

وبهدف إحالة المجرمين الى العدالة*.

