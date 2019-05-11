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الرئيسية | فلسطين



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بدء تطبيق بعض بنود التهدئة بين إسرائيل وحماس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت صحيفة الأيام الفلسطينية ان إسرائيل تعهدت بتوسيع مساحة الصيد البحري الى خمسة عشر ميلا، وزيادة حجم الاستيراد والتصدير من والى قطاع غزة ابتداءا من يوم غد. ووفقا للصحيفة فان السفير القطري محمد العمادي سيصل الى غزة بعد غد الاثنين وكذلك الموفد الاممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، حيث سيتم بالتزامن ادخال المنحة القطرية المقدرة بثلاثين مليون دولار. وأضافت الصحيفة ان هذه الأموال ستوزع بالتساوي لتمويل السولار القطري والمشاريع التشغيلية للفقراء وستستثنى منها فئة موظفي حماس في القطاع. وأشارت الأيام الى ان آلية الصرف ستكون مغايرة عما كانت عليه سابقا، إذ ستتم عبر احد البنوك المحلية ومن خلال مؤسسة قطرية لها مكتب في غزة.

على صعيد متصل، توقع المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تنفيذ بعض بنود تفاهمات التهدئة.هذا واعترض سلاح البحرية اليوم قاربا فلسطينيا قبالة شواطئ قطاع غزة، كان على متنه ثلاثة اشخاص بعد ان انتهك الطوق الأمني البحري المفروض على القطاع. وتم اقتياد القارب الى ميناء اشدود. ولم يرد بعد تعقيب من قبل الناطق بلسان جيش الدفاع على هذا النبأ.
بدء تطبيق بعض بنود التهدئة بين إسرائيل وحماس




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