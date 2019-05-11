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اصابة شاب تعرض للطعن في مدينة عكا



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باشرت الشرطة مساء اليوم السبت التحقيق في حادثة طعن شاب في مدينة عكا .


يشار الى أن شاب من مدينة عكا وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا وهو مصاب بجراح متوسطة جراء تعرضه للطعن .
اصابة شاب تعرض للطعن في مدينة عكا




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