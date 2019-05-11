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اصابة متوسطة لشاب سقط عن تراكترون في الشيخ دنون



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اصيب شاب من الشيخ دنون مساء اليوم السبت بجراح متوسطة جراء سقوطة عن تراكترون في القرية , الطواقم الطبية نقلت الشاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
اصابة متوسطة لشاب سقط عن تراكترون في الشيخ دنون




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