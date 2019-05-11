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اصابة فتى بجراح خطيرة جراء تعرضه للدهس في سخنين



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اصيب فتى يبلغ من العمر ٨ سنوات بجراح خطيرة جراء تعرضه للدهس عصر اليوم السبت على الشارع الرئيسي في سخنين.


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت الفتى الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج.


الشرطة باشرت التحقيق.

اصابة فتى بجراح خطيرة جراء تعرضه للدهس في سخنين




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