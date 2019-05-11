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غرق طفل في بركة سباحة في صفد وحالته خطيرة



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اصيب طفل رضيع يبلغ من العمر عامين من سكان الشمال باصابات وصفت على انها خطيرة بعد ان غرق في بركة داخل بيت ضيافة في مدينة صفد عصر اليوم السبت.

 

وتم نقل الطفل الى مستشفى زيف في صفد لاستكمال علاجه هناك وقد وصفت اصابته بالخطيرة.





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