غرق, طفل, في, بركة, سباحة, في, صفد, وحالته, خطيرة,

وتم نقل الطفل الى مستشفى زيف في صفد لاستكمال علاجه هناك وقد وصفت اصابته بالخطيرة.
وتم نقل الطفل الى مستشفى زيف في صفد لاستكمال علاجه هناك وقد وصفت اصابته بالخطيرة.
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