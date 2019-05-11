هبوعيل, باقة, الغربية, يتأهل, الى, نصف, نهائي, الاختبارات, للصعود, للدرجة, الممتازة,

حقق فريق هبوعيل باقة الغربية فوزا بيتياً مهماً على فريق هبوعيل هرتسليا بالنتيجة 5-2 في نهائي الاختبارات لدوري الدرجة الاولة المنطقة الشمالية , ليلتقي في نصف نهائي الصعود مع فريق مكابي هرتسليا الذي تأهل بعد فوزه في نهائي الدرجة الاولى جنوب على فريق مكابي شعارييم , والفائز من مباراة باقة الغربية ومكابي هرتسليا سيلعب في مباراة اختبار امام صاحب المرتبة ال13 من الدرجة الممتازة .

الفريق الباقاوي كان الافضل وسجل 5 اهداف واهدر ركلتي جزاء , يشار الى أن فريق باقة الغربية انهى الموسم بالمرتبة الثانية ونافس فريق هبوعيل ام الفحم الذي صعد من المرتبة الاولى .