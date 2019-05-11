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هبوعيل باقة الغربية يتأهل الى نصف نهائي الاختبارات للصعود للدرجة الممتازة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



حقق فريق هبوعيل باقة الغربية فوزا بيتياً مهماً على فريق هبوعيل هرتسليا بالنتيجة 5-2 في نهائي الاختبارات لدوري الدرجة الاولة المنطقة الشمالية , ليلتقي في نصف نهائي الصعود مع فريق مكابي هرتسليا الذي تأهل بعد فوزه في نهائي الدرجة الاولى جنوب على فريق مكابي شعارييم , والفائز من مباراة باقة الغربية ومكابي هرتسليا سيلعب في مباراة اختبار امام صاحب المرتبة ال13 من الدرجة الممتازة .


الفريق الباقاوي كان الافضل وسجل 5 اهداف واهدر ركلتي جزاء , يشار الى أن فريق باقة الغربية انهى الموسم بالمرتبة الثانية ونافس فريق هبوعيل ام الفحم الذي صعد من المرتبة الاولى .




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