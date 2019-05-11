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بوكيتينو يضع شرطا صادما لقيادة يوفنتوس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال تقرير صحفي، اليوم السبت، إن نادي يوفنتوس أجرى اتصالات مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، لإقناعه بقيادة البيانكونيري خلفًا لماسيميليانو أليجري، المدرب الحالي لبطل إيطاليا.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن يوفنتوس تواصل مع بوكيتينو، في الأيام القليلة الماضية، إلا أن النادي شعر بخيبة أمل بسبب مطالب المدرب الأرجنتيني.
وأضافت أن بوكيتينو طلب الحصول على 20 مليون يورو، كراتب سنوي، الأمر الذي أصاب اليوفي بالصدمة.
وتشير تقارير صحفية إلى أن أليجري، مدرب الفريق الحالي، اقترب من الرحيل بعد 5 أعوام قضاها داخل قلعة السيدة العجوز.
وقاد أليجري، يوفنتوس لتحقيق لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، لكنه ودع كأس إيطاليا ودوري الأبطال.
بوكيتينو يضع شرطا صادما لقيادة يوفنتوس




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