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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب قرب السليمانية في العراق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا قوته 5.3 درجة وقع قرب مدينة السليمانية بمنطقة كردستان العراق، السبت.

وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 71 كيلومترا جنوب شرقي السليمانية وعلى عمق عشرة كيلومترات.
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب قرب السليمانية في العراق




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